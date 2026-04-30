Inzaghi chiude all'Italia: "Non mi manca. Nessuna nostalgia, in Arabia sto bene"

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Simone Inzaghi resta in Arabia. Lo annuncia lui a La Gazzetta dello Sport. A quanto pare, l'ex allenatore dell'Inter, oggi all'Al-Hilal, non ha alcuna intenzione di tornare in Serie A.

Le manca l'Italia?

"Sinceramente no. Da quando sono arrivato a Riad sono tornato solo quattro giorni a casa. Ho la mia famiglia, i miei genitori e i miei amici vengono spesso a trovarmi, non soffro di nostalgia. Vivo in un compound (comprensorio chiuso e autosufficiente, nda) dove le strutture sono ottime, compresa la scuola americana per i figli. L'organizzazione è perfetta, anche nel club. E anche io sto imparando l'inglese".

I media sauditi hanno parlato di possibile esonero.

"A me sembra che siano tutti contenti di me. Abbiamo fatto i quarti di finale al Mondiale per club, siamo ancora in corsa per il titolo in campionato perché abbiamo 8 punti di svantaggio ma dobbiamo ancora affrontare l'Al Nassr nello scontro diretto, dobbiamo giocare la finale di Coppa del Re... E soprattutto non abbiamo ancora perso una partita in stagione, perché l'eliminazione dalla Champions asiatica contro l'Al Sadd di Mancini è arrivata ai rigori. Non credo che esista nel mondo un allenatore ancora imbattuto".