Elezioni Figc, Malagò: "Sostegno di calciatori e allenatori mi responsabilizza ulteriormente"

Elezioni Figc, Malagò: "Sostegno di calciatori e allenatori mi responsabilizza ulteriormente"TuttoNapoli.net
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 19:10Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Lì ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C". Lo ha detto Giovanni Malagò al telefono con l'ANSA dopo aver ricevuto l'appoggio da Aic e Aiac nella corsa al presidenza della Figc. (ANSA).