Ancora un gol in avvio, Ambrosini: "Inspiegabile, Milan forte ma incapace di gestire l'inizio"

vedi letture

Per l’ennesima volta in stagione il Milan ha preso gol in avvio di gara, regalando così un tempo agli avversari rinunciando completamente a giocare. Come si può spiegare una situazione del genere? L'ex rossonero Massimo Ambrosini ci prova in diretta su DAZN. Le sue dichiarazioni:

“Inspiegabile e difficile dargli una ragione. La squadra è forte ma incapace di gestire l’inizio delle partite. Avrebbe meritato alla luce di quanto fatto nel secondo tempo, ma fino a che è stato in partita il Napoli ha giocato meglio”.