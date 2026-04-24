Anellucci: "Sarri? Per me non può essere l'erede di Conte a Napoli"
A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA.
Si è parlato molto nell’ultima settimana della possibilità di un ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli in caso di addio di Conte. Le piacerebbe questa soluzione?
“Le minestre riscaldate, come nella vita normale, raramente funzionano. Anche se hai dieci milioni in banca, devi sempre trovare un equilibrio. Detto questo, rispondo chiaramente: per me Sarri non può essere l’erede di Conte al Napoli".
Come mai?
“Perché credo che il Napoli abbia intrapreso una strada diversa. Dopo questa stagione deve mettere un punto, a prescindere da come finirà, con o senza Champions. Il presidente deve decidere che tipo di struttura vuole dare al club: se vuole un Napoli da top club, deve ristrutturare tutto, non solo l’allenatore ma anche preparatori, staff medico e area recupero infortuni. Una società di alto livello non può subire un tracollo fisico come quello visto quest’anno. Oppure deve fare una scelta diversa: tagliare i costi superflui e ripartire con un progetto di medio-lungo periodo. In quel caso, azzerando tutto, si potrebbe anche pensare a un ritorno, ma solo all’interno di una rifondazione completa".
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