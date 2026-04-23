Del Genio: “De Bruyne? Se Conte resta, meglio vada via. Ha bisogno di 3 attaccanti veri…”

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Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha analizzato il futuro di Kevin De Bruyne nel contesto del progetto tecnico

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha analizzato il futuro di Kevin De Bruyne nel contesto del progetto tecnico del Napoli e le possibili implicazioni legate alla guida in panchina. Un tema strettamente intrecciato alle scelte tattiche della squadra e alla programmazione della prossima stagione.

De Bruyne, modulo e futuro al Napoli

“De Bruyne? Per come gioca il Napoli, e non è una critica a Conte, ma anche quando si gioca bene è un gioco con pochi riferimenti offensivi e se resta Conte è meglio che si vada a chiudere il rapporto anche dopo un solo anno. Se va via Conte e si gioca con gli esterni allora cambia il discorso. Metto sul tavolo i numerini per essere chiaro: se si fa il 4-2-3-1 con De Bruyne dietro una punta e due attaccanti esterni allora può restare. Il Napoli deve sapere presto se resta Conte e come vuole giocare perché cambia anche il mercato, a partire da esterni o quinti”.