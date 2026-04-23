Del Genio: “De Bruyne? Se Conte resta, meglio vada via. Ha bisogno di 3 attaccanti veri…”
Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha analizzato il futuro di Kevin De Bruyne nel contesto del progetto tecnico del Napoli e le possibili implicazioni legate alla guida in panchina. Un tema strettamente intrecciato alle scelte tattiche della squadra e alla programmazione della prossima stagione.
De Bruyne, modulo e futuro al Napoli
“De Bruyne? Per come gioca il Napoli, e non è una critica a Conte, ma anche quando si gioca bene è un gioco con pochi riferimenti offensivi e se resta Conte è meglio che si vada a chiudere il rapporto anche dopo un solo anno. Se va via Conte e si gioca con gli esterni allora cambia il discorso. Metto sul tavolo i numerini per essere chiaro: se si fa il 4-2-3-1 con De Bruyne dietro una punta e due attaccanti esterni allora può restare. Il Napoli deve sapere presto se resta Conte e come vuole giocare perché cambia anche il mercato, a partire da esterni o quinti”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cremonese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro