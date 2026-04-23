Futuro Conte, Ravezzani: “Forse vuole andar via con una buonuscita, ma ADL è stato chiaro”

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Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, che ha analizzato il momento di Antonio Conte

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, che ha analizzato il momento di Antonio Conte e i possibili sviluppi del suo rapporto con il club azzurro. Il giornalista ha sottolineato come la carriera del tecnico segua spesso dinamiche ricorrenti nelle sue esperienze in panchina e come, anche a Napoli, si possa essere arrivati a un punto di svolta.

Conte, De Laurentiis e una partita ancora aperta

Queste le sue dichiarazioni: “Antonio Conte è una curva ben disegnata. Nella sua storia si è sempre trovato nella situazione attuale dopo un anno o due anni dal suo arrivo in panchina con Chelsea, Inter, Tottenham e Juventus. Quella tra lui e De Laurentiis è ora una partita a scacchi che sarà giocata da due menti raffinatissime. Forse Conte vuole andare via con in mano un assegno, ma De Laurentiis è stato chiaro che non pagherà nemmeno una lira. Il tema sarà di buona o mala uscita”.