Collovati: "Conte da dimissioni se perde in casa con la Cremonese"

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"Conte sarebbe da dimissioni se perde in casa con la Cremonese": lo ha detto Fulvio Collovati in diretta a Sportitaia. Pierpaolo Marino aggiunge, parlando di De Bruyne: "Avevo previsto il presente". Collovati ha aggiunto: "Ma lo tieni in panchina, è un problema di modulo". "Ma non puoi tenerlo in panchina, anche se credo che ora non lo faccia più giocare", ha aggiunto l'ex dirigente del Napoli.

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