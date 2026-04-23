Auriemma: “Conte deve gestire la rosa, non solo 11! State vedendo Spalletti alla Juve?”

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Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto a Tele A durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha analizzato alcuni temi legati all’attualità del Napoli

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto a Tele A durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha analizzato alcuni temi legati all’attualità del Napoli, soffermandosi in particolare sulla gestione della rosa e dei giovani da parte di Antonio Conte. Secondo il suo punto di vista, alcune scelte rischiano di penalizzare la crescita dei giocatori e la tenuta complessiva del gruppo.

Gestione della rosa e confronto tra Conte e Spalletti

Auriemma ha spiegato così la sua posizione: “I giovani vanno presi in considerazione. Se invece dopo una partita sbagliata vai fuori per sei gare e non metti più piede in campo, ma come vuoi che stia quel calciatore? È normale che non possa stare bene se gli togli il posto. Penso a Beukema, che doveva essere uno dei titolari inamovibili: dopo la partita con il PSV Eindhoven è rimasto fuori per sei gare? È chiaro che c’è modo e modo per gestire le rose. Antonio Conte le sue rose non le gestisce come è necessario fare in una società come il Napoli. Altri allenatori, vedi Spalletti, hanno rivalutato un organico che sembrava dovesse essere smembrato dopo la stagione con Gattuso in panchina. Gli allenatori non sono bravi solo a mettere in campo undici calciatori, devono essere bravi su tutto l’organico. Guardate Spalletti alla Juve… persino David sembra essere diventato un altro calciatore. Boga non ha mai giocato come sta giocando ora alla Juve, che sia esterno o attaccante centrale”.