Anguissa a Dazn: "Non mi interessa il premio MVP, ma i tre punti! 4-3-3? Per noi è uguale"

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, dopo la vittoria contro il Genoa, con tanto di gol e di palma di MVP, è intervenuto al microfono di DAZN: "I tre punti sono la cosa più importante, il premio di MVP a me non serve, lo do a mio figlio che me ne chiede sempre uno nuovo. Alla squadra interessa vincere, è questo ciò che conta di più. Io voglio solo aiutare la squadra, sono contento di poterlo fare e di poter giocare".

Come ti sei trovato nel 4-3-3? "Alla fine è uguale, 4-3-3, 3-5-2... Noi siamo una squadra e lavoriamo per la squadra ascoltando ciò che dice il mister".