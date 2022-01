Anguissa dal Camerun: "Neanche i miei genitori credevano in me, ma crescerò ancora"

André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli attualmente impegnato con il Camerun in Coppa d'Africa, direttamente dal suo paese natale ha rilasciato alcune dichiarazioni a L'Equipe: "Quando si poveri ti porti dentro la voglia di arrivare in alto, di cambiare la tua vita per regalare ai tuoi figli un destino migliore. I miei genitori non credevano che ce l'avrei fatta a giocare a calcio e diventare un professionista, ora sono i miei primi tifosi".

La crescita.

"La mia grande fortuna è stato arrivare in Europa, l'altra invece conoscere mia moglie. Non mi sono mai arreso, in nessuna situazione, neanche quando le cose sembravano andare nel verso sbagliato. Oggi penso di poter fare ancora di più e migliorare. Il mio obiettivo attualmente è fare una grande Coppa d'Africa e portare il Camerun al Mondiale".