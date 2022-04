Anguissa e Torreira squalificati, Fontana sicuro: “L’assenza più pesante è per i viola”

"Quando capitano questi infortuni ci sono sicuramente contratture, bisogna capirne l’entità. Se andrà in campo vorrà dire che ci sarà la possibilità”.

© foto di Giuseppe Scialla

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore: “Anguissa o Torreira, assenza più pesante? Penso Torreira, nello scacchiere di Italiano sposta gli equilibri. Lui nasce da play ma avendo trovato difficoltà nella prima costruzione Italiano lo porta spesso a ridosso della punta per farlo attaccare, questo ha generato anche un paio di gol anche grazie alla duttilità del ragazzo, che è in fiducia e sviluppa le sue conoscenze calcistiche. Non averlo a disposizione è un’assenza importante. Non che non lo sia Anguissa ma dovendo fare un confronto Torreira può mancare di più.

Scudetto? Ovviamente l’Inter deve recuperare una gara e non è mai semplice vincere. C’è un margine esiguo tra Napoli e Milan. Il grande rammarico sono le partite giocate in casa contro Inter e Milan così come quella a Cagliari. Bisogna capitalizzare un altro eventuale passo falso. Osimhen? Da un punto di vista diagnostico non ci sono lesioni o grossi problemi ma bisogna vedere. Quando capitano questi infortuni ci sono sicuramente contratture, bisogna capirne l’entità. Se andrà in campo vorrà dire che ci sarà la possibilità”.