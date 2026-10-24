Anguissa: "Non si deve prendere il terzo gol! Allegri? Ci tiene molto e resta positivo"
Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma terminato sul 3-3.
Il mister vi ha detto qualcosa? "Il mister è sempre molto positivo e ci tiene molto. Dobbiamo essere positivi anche noi, anche se alla fine non abbiamo vinto. Quando sei 2-0, fai 2-2 e poi segni ancora, non devi prendere il terzo gol. Sono stati bravi loro, rimaniamo positivi e andiamo avanti".
Come ti è venuto quel gol? "Ho visto la palla, l'ho presa bene e alla fine è andata dentro. Non era previsto così. Far gol è sempre bello, ma quando c'è il risultato ancora di più".
Come cambiano i tuoi compiti con De Bruyne vicino? "Sono tutti bravi giocatori, noi siamo pronti a fare quello che si aspetta il mister. C'è da pensare da squadra e lo stiamo facendo tutti".
Come stai? "C'è sempre da migliorare, ma sono contento già di poter giocare. Sto tornando bene e spero di poter aiutare la squadra a guadagnare punti".
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