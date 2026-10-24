Roma, Gasperini a Dazn: “Se vinciamo oggi a Napoli, sarebbe una grande spinta"

Gasperini presenta Napoli-Roma: il peso della sfida e l'importanza del ritorno di Cristante.

Nel prepartita di Napoli-Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN, sottolineando l'importanza della sfida del Maradona e il valore delle due formazioni: “È una gara di livello, Napoli-Roma. Una partita con tanti giocatori importanti in campo, due squadre tra le migliori del nostro campionato, quindi è una partita molto importante”.

Quanto è importante il recupero di Cristante per la partita di oggi?

“Importante perché noi in quel reparto abbiamo dovuto giocare spesso con gli stessi uomini. Poi è importante per il suo valore, per quello che sta facendo in questo campionato, per il fatto che ci renda anche una squadra più duttile. In questo modo possiamo non solo giocare con lui sul vertice basso, ma può entrare anche nei due e magari far avanzare un altro giocatore. Quindi vediamo, ci dà anche la possibilità durante la gara di poter avere delle varianti”.

Una partita così quanto può indirizzare la stagione?

“Per la stagione è un po' presto, cioè in termini definitivi, però è indubbio che, se vinciamo oggi a Napoli, per noi sarebbe un ulteriore passo di consapevolezza, di forza e sotto quell'aspetto sarebbe una grande spinta, indubbiamente”.