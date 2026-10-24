Caiazza demolisce Beukema: "Voto 4! Non mi interessa se mi chiama il suo ufficio stampa"
Il giornalista Salvatore Caiazza, intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione Quando Gioca il Napoli, ha commentato duramente la prestazione di Sam Beukema nel pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, criticando il comportamento del difensore in occasione di uno dei gol subiti dagli azzurri. Caiazza ha inoltre espresso tutta la propria insoddisfazione per il risultato della squadra di Massimiliano Allegri:
Caiazza su Beukema e la classifica del Napoli
"Beukema da 4 in pagella! Non mi interessa se mi chiama il suo ufficio stampa, lui ha due ragazzi che stanno lì a controllare tutto quello che esce. Il difensore ti ha sfiorato e tu cadi? E dopo il Napoli prende gol... Sulla partita? Ma di cosa siamo soddisfatti?! Leggo buoni voti, ma domani siamo nella parte destra della classifica", le parole di Salvatore Caiazza.
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