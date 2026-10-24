La moviola di Marelli: "Gol Roma regolare! Rosso a Gollini? Mano avanti al petto..."

Luca Marelli analizza gli episodi arbitrali di Napoli-Roma: dal possibile rosso a Gollini al contatto Beukema-Balerdi sul 3-3 giallorosso

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato così l'arbitraggio di Napoli-Roma: "Corretta l'ammonizione di Marin: se avesse toccato Wesley con la pianta del piede sarebbe stato rosso. Possibile rosso a Gollini? Il tocco ad anticipare De Bruyne avviene con la mano davanti al petto: se non avesse toccato con la mano, avrebbe respinto comunque il pallone col il corpo. Il 2-2 nasce da una protesta del Napoli, per un angolo assegnato nonostante un contatto tra Malen e Di Lorenzo: non c'era in realtà alcun contatto. Castro poi era in posizione regolare, così come Balerdi".

Marelli sul contatto Beukema-Balerdi

"Terzo gol Roma? Beukema prima cade a terra, poi si rialza e poi cade di nuovo. C'è un leggero movimento col braccio destro di Balerdi: probabilmente lo tocca col braccio, ma sul braccio e non sul petto. Giustamente si lascia correre e non c'è sufficiente materiale per richiamare l'arbitro al monitor", le parole di Luca Marelli