Roma, Balerdi a Dazn: "Volevamo la vittoria! Gasperini? Mi dà libertà..."

Leonardo Balerdi commenta la doppietta contro il Napoli, il ruolo di Gasperini e il suo ambientamento nello spogliatoio della Roma

Leonardo Balerdi, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 3-3 contro il Napoli, nella sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Il centrale argentino, protagonista di una doppietta decisiva per il risultato finale, ha parlato della libertà concessagli da Gian Piero Gasperini in fase offensiva e del suo ottimo rapporto con lo spogliatoio giallorosso. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ti aspettavi di essere protagonista con una doppietta?

"È la prima volta. Volevamo vincere e almeno portiamo un punto a casa".

Sono inserimenti che ti insegna Gasperini?

"Certo, mi dà libertà per arrivare alla porta. Provo a fare questo".

Secondo te potete sognare?

"Io mi trovo benissimo, dal primo giorno mi hanno accolto alla grande. Sento che sono qua da due o tre anni e questo mi ha dato la forza per giocare come sto giocando".