Starace fiducioso: "Partita che ci dà più forza e fa capire che ci siamo! "

Tommaso Starace commenta il pareggio tra Napoli e Roma e lancia un messaggio di fiducia sul futuro della squadra azzurra

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Quando Gioca il Napoli, commentando il pareggio per 3-3 contro la Roma. Starace ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia nell'ambiente azzurro, sottolineando l'importanza della prestazione offerta dalla squadra di Massimiliano Allegri: "Questa partita dovrebbe dare più forza a tutti, fa capire che noi ci siamo. Ci arriveremo dove dobbiamo arrivare".