Antimafia, Cantalamessa: "Ecco perché ADL ha chiesto di secretare la sua audizione"

A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Gianluca Cantalamessa, componente Capogruppo in Commissione Antimafia: “Il Napoli sta avendo una stagione sfortunata, non ricordo un campionato con tutti questi infortuni. Spesso, per assurdo, i cinque cambi creano disparità tra chi è molto fresco e chi no, poi incidono molto anche le troppe partite. Abbiamo avviato, come Commissione Antimafia, un’indagine sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle curve, e stiamo sentendo tutti i presidenti per chiedere se sono a conoscenza di eventuali infiltrazioni e quali sono gli anticorpi che hanno creato per evitare che ciò accada, oltre a quale sia stata la risposta dello Stato. De Laurentiis è stato tre quarti d’ora circa in audizione e ha chiesto che la sua relazione venisse secretata, non perché doveva dire cose pericolose ma per evitare che venissero strumentalizzate le sue parole. Ha raccontato di quando in tre settimane acquistò i tornelli ai tempi della Serie C, è sempre stato molto attento su una serie di cose.

Trasferte vietate? Ho sentito parlare di razzismo, ma sono cose non vere. Il dirigente della Polizia di Stato che segue l’osservatorio per le trasferte è napoletano, il ministro è di Avellino, quindi non è possibile. Il problema è che ci sono evidenze investigative che preoccupano, non tanto negli stadi, ma negli autogrill e sulle autostrade. Potrebbe essere anche vietata quindi una trasferta contro una squadra con cui abbiamo ottimi rapporti. Dispiace a tutti, io sono tifoso del Napoli, ma se ci occupiamo di sicurezza la cosa brutta è che, per colpa di pochi, migliaia di persone non possono andare in trasferta. Se ci sono evidenze, bisogna intervenire. De Laurentiis lamenta molto anche lui il discorso infortuni, ma del resto non si può parlare di quest’anno senza menzionare l’ecatombe che c’è stata. Il minimo adesso è concludere il campionato nelle prime quattro posizioni: sarà stato un anno sfortunato, ma almeno giocheremo di nuovo la Champions.

Stadio? Sono d’accordo con il presidente, in tutta Italia abbiamo stadi fatiscenti ma che non sfruttano tutte le potenzialità. Bisogna rivedere anche i parcheggi e la metropolitana, ci vuole uno stadio che funzioni bene tutti giorni anche con altre attività all’interno. Vorrei che si facesse uno stadio da zero, anche se sono legatissimo al Maradona. Magari un impianto senza pista di atletica, perché le tribune a ridosso del campo hanno un altro effetto anche per i calciatori”.