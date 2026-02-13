Bertoni: "Napoli bene in attacco, ma sta soffrendo dietro! Inter troppo più forte"

vedi letture

Ai microfoni di SuperNews ha parlato l'ex calciatore argentino campione del mondo Daniel Bertoni, che in Serie A ha vestito le maglie di Fiorentina, Napoli e Udinese. Queste le sue parole sul campionato: "L’Inter è nettamente la squadra più forte d’Italia. L’anti-Inter è il Milan, il Napoli è lontano adesso".

Parlando del Napoli, Bertoni ha aggiunto: "È vero dei tanti infortunati e delle molteplici assenze, ma i nerazzurri sono troppo forti, hanno una squadra in cui segnano praticamente tutti, per i partenopei di oggi. Il Napoli ha vinto col Genoa ma soffrendo, solo con un rigore e durante il tempo di recupero. Bene in attacco, ma ha patito invece molto in fase difensiva le scorribande degli avversari. Le assenze e il tempo che manca ancora alla fine dell’anno possono essere delle scusanti per la classifica del Napoli di oggi, ma l’Inter ha comunque un altro passo, a mio modo di vedere".