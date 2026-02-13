Biasin: "Conte pensa solo a sè, non é mai parte del club: colpa del mercato o medici"

Fabrizio Biasin, giornalista, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio e ha commentato il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "Lukaku? Hojlund è un punto fermo e Conte non metterà le due punte, se non per 20' o mezz'ora al massimo. Aver sbagliato il rigore non l'ha aiutato, ma ha esperienza non si farà condizionare. Non ho visto una cattiva partita, ma voglio capire l'atteggiamento di Conte. Non mi sorprende in conferenza, non si assume responsabilità, è sempre colpa di qualcun altro e lo conosciamo.

E' un suo limite-difetto, ma che è compensato da una marea di pregi. Lui però deve fare uno step, ha detto che a fine anno ci si dovrà sedere per riflettere, è un grande classico da smussare. Si deve investire sempre, ma lui deve sposare la causa. Lui pensa solo a lui, ha vinto 2 trofei, vuole il mercato, gli infortuni sono colpa dello staff medico. Gli manca sentirsi parte del tutto, ma lui è parte solo quando si vince, quando c'è un problema lui è lì e gli altri sono di là".