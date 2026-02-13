Pastore: "Conte dovrà rifare la rosa dopo aver speso 200mln proprio per il doppio impegno"

Giuseppe Pastore, giornalista, è intervenuto a Cronache: "Sarei sorpreso se Conte arrivasse al terzo anno. E' nella sua natura, non perchè sta male al Napoli, andare via così, è successo solo alla Juve finire al terzo anno. Rivendica trofei vinti? Dediciamo sempre tanto tempo a Conte, lui lo fa anche per far parlare di se e proteggere la squadra.

Lui si contraddice spesso, ma lo fa anche di proposito per creare tempeste in un bicchiere d'acqua. Di disastroso c'è la Champions, punto dolentissimo della stagione, poi il resto è dignitoso, contro un'Inter che viaggia per i 90 punti. Il grande campionato dell'Inter smorza il campionato sotto tono del Napoli. Vanno considerati calo di motivazioni e infortuni che secondo me dipendono comunque da Conte. Il mercato non è andato, si sono spesi 200mln per il doppio impegno, su indicazione proprio di Conte, e quindi la visione è stata sbagliata a monte. Poi torneranno alcuni dati in prestito, bisognerà rifare la rosa e già una volta è andata male".