Prof. Del Giudice: "Ecco i possibili costi per il restyling del Maradona"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il Professore di Estimo all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Vincenzo Del Giudice. Di seguito le sue parole: "Il Comune di Napoli ha stimato per la ristrutturazione dello Stadio Maradona un importo pari a 200 milioni di euro con tutte le modifiche che conosciamo del terzo anello e della tribuna. Adesso io ho fatto una verifica rispetto ai dati che mi ha fornito la mia collega e omologa di Milano a cui è stata sottoposta la questione dello Stadio Meazza. I numeri sono congrui a quelli stimati da Palazzo San Giacomo, ma vediamo meglio nel dettaglio.



Il costo complessivo per il rifacimento dello Stadio Meazza che è stato dichiarato è di 197 milioni a cui sono destinati 120-124 milioni per l’area che è stata preordinata urbanisticamente allo sviluppo immobiliare, quello che chiamano la grande funzione urbana, e 73/75 milioni solo per lo stadio. Il valore per la ristrutturazione dello stadio si compone del costo della riproduzione dello Stadio a nuovo e del deprezzamento che equivale al costo di riproduzione allineato agli standard UEFA.



Quindi, la ricostruzione totale dello Stadio S. Siro equivale ad un costo di 180 milioni di euro solo per lo stadio, quindi 3.500 euro a posto. Applicato ai 65 mila posti dello Stadio Maradona, il costo complessivo della riqualificazione dello Stadio Maradona è di circa 220 milioni di euro. Quindi, le cifre sono congrue rispetto a quelle dichiarate dal Comune di Napoli.



La quantificazione non risponde all’esigenza di determinazione di un valore di mercato di uno stadio, ovvero all’ipotesi in cui lo stadio deve essere allineato ad un privato. Il valore di costo è criterio adeguato solo se devo stimare il bene nella prospettiva di valutazione di assetto patrimoniale dell'ente pubblico.



Se l’obiettivo è di quantificare il valore di mercato dello stadio nell’ipotesi di vendita ad un privato, il criterio non è quello del costo di riproduzione deprezzato. Se lo stadio diventa di proprietà del club genera dei ricavi diretti alla società calcistica e il valore di mercato è funzionale a questi. A questo punto, occorre di poter disporre di un progetto di riqualificazione dello stadio con tutte le aree interessate ad un progetto di sviluppo immobiliare.



L’investimento privato è fondamentale poiché è in grado di offrire delle opportunità di sviluppo alle comunità locali. L’interesse pubblico e quello privato devono convergere e i problemi che ne deriverebbe sarebbero di esclusivo interesse della comunità locale. La strada per fare le cose buone c’è. Abbiamo un’amministrazione illuminata composta da persone capacissime e un imprenditore illuminato, mettere insieme le due cose può costituire per la nostra città un grandissima opportunità di sviluppo".