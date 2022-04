Apuzzo: "I numeri dicono che Mertens e Osimhen devono giocare insieme, bisogna osare di più"

"Devo ammettere che Zielinski in questi ultimi tempi non è in forma e c’è quindi bisogno di un attaccante come Mertens vicino a Osimhen".

Ernesto Apuzzo, ex allenatore della Primavera del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Ancora non si è dissolto il malumore per la sconfitta di domenica, ma dobbiamo dire che forse la Fiorentina meritava anche se le partite sono fatte di episodi. Nei primi soliti grandi 20’ del Napoli si poteva concretizzare di più, mentre i viola con tre tiri hanno fatto tre gol. Con la Fiorentina si poteva essere un po’ più lucidi davanti, mi ricordo alcune occasioni per Fabian e Lozano. Anche col Milan ci sono stati 20’ di grande calcio e poi si è parlato di grande calcio dei rossoneri, ma c’era un rigore su Osimhen. Le disattenzioni arbitrali quest’anno hanno inciso, non mi voglio però arrendere, con la Roma siamo nettamente più forti e possiamo vincere.

Lamentele della Salernitana contro la Roma? So che certe situazioni gli arbitri le soffrono, le squadre piccole purtroppo sono svantaggiate. Vedere quelle cose come all’Olimpico dispiace, mi auspico che ci sia un cambiamento radicale ai vertici, non vedo l’ora.

Osimhen troppo solo davanti? Devo ammettere che Zielinski in questi ultimi tempi non è in forma e c’è quindi bisogno di un attaccante come Mertens vicino a Osimhen. I numeri dicono che Mertens e Osimhen hanno giocato pochissimo insieme ma fatto un gol ogni mezz’ora. Bisogna cambiare e osare un po’ di più”.