Bucchioni: "Lookman ti dà più gol, ma Ndoye molto più equilibrio"

vedi letture

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Lang? Un giocatore così che salti l’uomo è ormai fondamentale nel calcio moderno. Al Napoli mancano questi calciatori dalla cessione di Kvaratskhelia. Poi Conte vede e rivede un giocatore prima di portarlo in una sua squadra. Pensate ai calciatori che ha fatto prendere l’anno scorso.

Miretti? Lui è un buon giocatore che, però, non ha espresso tutte le sue qualità. Ma se Conte lo vuole, vuol dire che è convinto che con lui Miretti possa fare il salto di qualità. Nella sua testa, di fatto, Miretti potrebbe essere l’alternativa di McTominay. Spinazzola ha sorpreso tutti l’anno scorso, con Olivera ( che sarà il titolare) la corsia sinistra è coperta. Lookman, ovviamente, non può arrivare insieme a Ndoye. Hanno lo stesso ruolo, ma sono giocatori diversi. Lookman ti dà qualcosa in più a livello di gol, ma Ndoye ti dà molto più equilibrio.

Un’alternativa a Meret andrei a prenderla, ma Milinkovic-Savic (vista la sua struttura fisica) ha la necessità di giocare con continuità. Conte farà il giusto turnover. Tra De Bruyne e Modric ci sono cinque anni di differenza ed è tanta roba. De Bruyne la farà la differenza nel nostro campionato. Oggi il Napoli è un paradiso calcistico, perché i calciatori sanno che i giocatori crescono con Conte”.