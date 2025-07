Arezzo verso il Napoli, Bucchi: "Stiamo lavorando bene, avremo test con avversari più bravi"

vedi letture

Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo che sfiderà il Napoli in amichevole il prossimo 22 luglio, ha fatto il punto della situazione ai microfoni ufficiali del club. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni riportate da TuttoC.com: “Ho visto buone indicazioni, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento e dell'ordine in campo, dopo tanti giorni di doppie sedute e lavoro intenso siamo arrivati a questa partita con le gambe pesanti ma siamo rimasti lucidi".

In generale come sono andate queste prime due settimane di preparazione?

"Sono andate bene, abbiamo inserito questi ragazzi che sono arrivati con grande entusiasmo. Si sta formando una bellissima squadra, grazie anche alla grande organizzazione che abbiamo avuto e di questo ringrazio il club perché ci ha dato la possibilità di fare un ritiro a temperature ottime e con strutture di livello. So che non è facile, specialmente in Serie C, ma abbiamo la fortuna di avere una società ambiziosa che ha fatto uno sforzo per permetterci di lavorare bene e i ragazzi lo stanno facendo, questo ci fa molto piacere".

Su quali aspetti vi state concentrando principalmente?

"Sul diventare sempre più squadra, abbiamo un gruppo affiatato nel quale sono arrivati giocatori nuovi. Devo dire che essendo ragazzi molti intelligenti non stanno trovando difficoltà, sembra che lavorano con noi da tempo. Ci vorrà un po' di tempo per integrarli ma vedo che c'è grande applicazione da parte di tutti e questo aspetto ci fa essere molto positivi".

State lavorando a qualcosa di diverso sul piano tattico?

"Lavoriamo su più situazioni, la base da cui ripartiremo è quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Ovviamente i nuovi acquisti ci danno la possibilità non solo di creare competizione all'interno della rosa ma anche di avere soluzioni diverse".

Cosa hanno portato i nuovi arrivi?

"Grande disponibilità e grandissimo entusiasmo, tutti hanno scelto noi perché credo che vedano nell'Arezzo una realtà che ha voglia di crescere e migliorarsi, un club sano, pulito e trasparente con voglia e ambizione".

Quali sono gli obiettivi di squadra?

"Troveremo tantissime difficoltà, in questo ritiro faremo amichevoli contro avversari più bravi di noi che possono metterci in difficoltà e ci sarà utile anche per il campionato".