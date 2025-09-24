Asprilla: “Il gol contro il Napoli dribblando tutta la difesa è indimenticabile”

Faustino Asprilla ha segnato un'epoca nel Parma ed è ancora oggi molto amato dai tifosi ducali. L'ex attaccante è tornato in città e ha parlato alla Gazzetta di Parma delle sensazione che ha provato: "È sempre stupendo riabbracciare le persone con cui ho condiviso una parte importante della mia vita. Rivedere i posti dove ho trascorso tanto tempo, riviverli come una volta. Gli anni passano ma le amicizie, quelle vere, rimangono".

Qual è il gol più bello che ha segnato?

"Quello contro la Lazio, a mio parere, è stato stupenda: controllo e tiro al volo in girata. Anche quello contro il Napoli, dribblando l’intera difesa partenopea, è indimenticabile. Devo dire però che anche in trasferta mi sono sempre fatto rispettare: la punizione allo Stadio Meazza a contro il Milan degli invincibili, per esempio, ha scritto un pezzo di storia della Serie A. Che bello battere la Juventus nel doppio confronto e alzare la Coppa Uefa, in una notte magica a San Siro. È un trofeo, quello conquistato nel 1995, a cui sono molto legato".