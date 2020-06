Ass. Borriello: "Ora possiamo avviare la procedura per far diventare Mertens cittadino onorario"

Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, tornando sul tema della cittadinanza onoraria per Dries Mertens: "Mertens ha rinnovato ed ora possiamo affrontare la procedura per far diventare Dries cittadino onorario di Napoli. Ci vuole tutto un movimento ed una procedura per farlo diventare napoletano. Lui adora la nostra città"