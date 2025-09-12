Ass. Cosenza: "Maradona unica candidatura possibile per Euro2032! Stadio nuovo? Un'ipotesi"

Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e alla protezione civile del Comune di Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Come Comune di Napoli stiamo lavorando sullo Stadio Maradona che è del Comune, oggi l’unica candidatura possibile è quella dello stadio esistente. Abbiamo presentato entro il 10 settembre la documentazione giusta, perché vogliamo presentarci ad Euro 2032, c’è un progetto serio che la Uefa ha giudicato con grande serietà, anche alla presenza della Figc.

Quella del Caramanico è una zona da valorizzare sicuramente, il 18 settembre, se non rinviano di nuovo la decisione, ne capiremo di più. Questa zona presenta degli argomenti complicati, ad esempio nella zona del parcheggio dove ci sono 400 commercianti, che hanno una concessione, e non si possono spostare senza trovargli una nuova collocazione”.