Ass. Cosenza: "Restyling Maradona si farà a prescindere da Euro 2032"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l'assessore alle infrastrutture di Napoli Edoardo Cosenza: "Abbiamo avuto una riunione con il comitato UEFA e FIGC, ci hanno chiesto una documentazione sullo stato dei lavori. Entro lunedì 2 marzo dovevamo inviare i documenti. Ora esaminano questi documenti e non so se faranno ulteriore visita, sarebbe la terza, ce lo auguriamo. Il prossimo step è che tutti gli stadi devono portare entro il 31 luglio un progetto. Poi l'UEFA entro ottobre deciderà i cinque stadi italiani.

Come cambia lo stadio Maradona? Tutti i posti dei settori inferiori sono fuori i parametri UEFA per visibilità. Si vede malissimo l'evento. Bisogna cambiare la forma del primo anello, avvicinando al campo. Da non visibile, diventerà il settore migliore. Il terzo anello è inattivo da oltre vent'anni serve per avere posti mentre si faranno i lavori di ristrutturazione. Poi si lavorerà per spicchi sul primo anello. Il secondo anello rimarrà così com'è. Durante i lavori in corso, la capienza rimarrà la stessa di oggi, quindi di circa cinquantamila spettatori.

Con la giunta Manfredi stiamo lavorando su questo. EURO 2032 è solo un riferimento. A De Laurentiis non interessa proprio questa cosa. Il nostro obiettivo è avere un Maradona con una miglior visibilità. Il nostro obiettivo è dare più posti ai napoletani. Con o senza EURO 2032 si faranno i lavori. Dopo aver visto la sostanza, ci stiamo concentrando sull'involucro stadio perché lo vedono brutto. Stiamo lavorando sull'estetica esterna. Stiamo lavorando con gli architetti. Non possiamo divulgare le immagini, ma sarà bellissimo da fuori. Anche se è importante soprattutto migliorare l'interno dell'impianto. Il Maradona resterà il tempio di Diego"