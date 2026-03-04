Vergara miglior Under 23 di febbraio, l'AD della Serie A: "Ecco perché l'abbiamo premiato"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, si è espresso così su Antonio Vergara, vincitore del premio di miglior giocatore Under 23 del campionato nel mese di febbraio: "Il lavoro duro, l'attesa densa di aspettative, l'emozione dell'esordio, le prime gioie e poi la consacrazione: tutto questo è stata la sintesi della stagione, fino a questo momento, di Antonio Vergara.

Per un ragazzo cresciuto a Frattamaggiore scendere in campo con la maglia del Napoli e sotto la guida di Antonio Conte è un sogno che si avvera. Vergara è stato bravissimo a farsi trovare pronto e convincere un tecnico vincente e un pubblico esigente come quello napoletano con prestazioni di crescente qualità e una personalità fuori dal comune, che lo hanno reso uno dei talenti emergenti del nostro campionato ovvero una Rising Star della Serie A Enilive".