Ass. Ferrante: "Stadio nuovo? Zona Caramanico ha tanti problemi! Sul Maradona..."

Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “La nostra storia è abituata ad avere un grande tifo, la mancanza in trasferta potrebbe essere una penalizzazione in più. Credo che queste decisioni sono state prese per il malfatto di pochi, visti i disordini che c’erano stati purtroppo c’era da aspettarselo.

Stadio? Qualora dovesse arrivare un’offerta congrua il Comune avrebbe potuto valutarla, ma non è mai arrivata. Siamo tutti affezionati al Maradona e non può finire nel dimenticatoio da un momento all’altro. Nella zona del Caramanico ci sono diverse problematiche, c’è il mercato più grande di Napoli che dà lavoro a oltre 300 persone, inoltre ci sono pure dei condotti fognari molto importanti. Un’eventuale scelta si deve fare per il bene della città e dei cittadini, per la ristrutturazione del Maradona ci vogliono 500 milioni ma dobbiamo trovare il finanziamento”.