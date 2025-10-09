Come sta andando Raspadori all'Atletico Madrid? Tmw: in Spagna si fanno una domanda

I tifosi del Napoli ne hanno contestato la cessione, soprattutto per le cifre: 22 milioni di euro sono stati ritenuti decisamente pochi per il valore espresso, per l'età e le potenzialità. Parliamo di Giacomo Raspadori, che da agosto è un nuovo giocatore dell'Atlético Madrid. Come con i partenopei, il suo ruolo è quello di alternativa ai titolari. Ma come stanno andando i primi mesi spagnoli? Al momento è ritenuto un'opzione interessante. Certo, l'Atleti ha un grande potenziale offensivo e, con il ritorno di Thiago Almada e Baena, oltre a Nico Gonzalez, non sembra esserci molto spazio per l'italiano. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.

Raspadori dal canto suo sta sfruttando bene ogni occasione che gli viene data. Su tutte la partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, dove ha giocato titolare e ha segnato un gol. Fin qui più dolce la Champions League, dove ha giocato dal 1' anche contro il Liverpool, che LaLiga dove in 8 partite è stato nell'undici iniziale solo in un'occasione, contro il Maiorca, mentre ha assistito al derby di Madrid dalla panchina.Il prezzo, dicevamo. Se in Italia la valutazione sembra inferiore al suo reale valore, in Spagna invece il prezzo è stato ritenuto elevato per un ruolo che forse non era così necessario.

GIACOMO RASPADORI - ATLETICO MADRID

Presenze: 7

Da titolare: 3

Reti: 1

Assist: 1