Atalanta, de Roon a Dazn: "Alzati ritmo ed entusiasmo, serve una gran partita"
Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, a pochi minuti dalla sfida di campionato sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Più gol, più entusiasmo, non possiamo sbagliare l'atteggiamento come abbiamo fatto col Sassuolo. Oggi dobbiamo fare una grande partita, con grinta e cuore".
Cosa non è andato con Juric nelle ultime partite? "Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, le ultime partite sono state sotto il nostro livello. In questi giorni abbiamo provato ad alzare ritmo ed entusiasmo, cercheremo di mettere tutto in campo".
