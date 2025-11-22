Milinkovic-Savic a Sky: “Parlato tanto e chiarite tante cose. Ora rialziamoci subito!”
Nel pre-partita di Napoli-Atalanta, il portiere azzurro Vanja Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono state due settimane dove abbiamo parlato tanto, ci siamo detti le cose giuste. Adesso speriamo di dimostrarlo in campo".
Che atmosfera c’è? “Abbiamo parlato tanto abbiamo chiarito tante cose. L’atmosfera tra noi è ottima. Oggi giochiamo a testa alta per rialzarci subito dopo una sconfitta”
