Taibi: "Napoli-Atalanta partita strana: da un lato lo sfogo di Conte, di là il nuovo tecnico"

Massimo Taibi, ex portiere, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha parlato di Napoli-Atalanta: "È una partita strana perché entrambe vengono da situazioni delicate: il Napoli dallo sfogo di Conte e l'Atalanta dal cambio di allenatore. Certamente la nuova guida tecnica darà una scossa".

Cosa ha sbagliato Juric?

"Quando ha lasciato la Roma si è buttato a al Southampton, che non navigava certo in buone acque. Ora l'Atalanta a cui non si può dire di no, ma evidentemente ha bisogno di staccare la spina e capire perché sia andata male".

Come sarà l'impatto di Palladino?

"Quando cambi l'allenatore nuovo ti dà freschezza. Può dare qualcosa in più"

E il Napoli, come lo vede?

"Ogni volta che c'è qualche risultato negativo si tende ad accentuare la situazione. Bisognerebbe esasperare meno i toni. Dopo l'anno scorso ci può stare che la stagione non sia uguale. Negli anni quando le big fanno bene poi su quell'annata ci costruiscono. Poi il Napoli è ancora in corsa per tutto. I panni sporchi si lavano in famiglia".