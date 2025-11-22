Atalanta, Palladino a Dazn: "Felice di debuttare nella mia città e in uno stadio così bello"

vedi letture

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Il destino a volte ti regala queste cose meravigliose. Sono felice di essere qui nella mia città, ma al di là di questo sono concentrato sulla squadra per fare una grande prestazione, in uno stadio così bello e contro la squadra campione d'Italia. Dovremo dimostrare il nostro valore".

Che gruppo hai trovato? E cosa vuoi portare di tuo? "Quando c'è un cambio d'allenatore ovviamente c'è delusione all'interno del gruppo e della società. Ho cercato di portare più energia possibile, di essere empatico con tutti e ho provato a essere il più chiaro possibile sui principi di gioco. Nella prima settimana ho lavorato con nove giocatori, solo da giovedì ho iniziato a lavorare poi con tutta la squadra. Poco tempo, ma è stato positivo. La cosa che mi ha impressionato di più è stata la dedizione della squadra, ci sono grandi valori".

Ha preso spunto da Gasperini nella scelta di giocarsela a Napoli senza 9? Lui lo fece l'anno scorso. "In realtà era un'idea che avevo già in mente. Non volevo dare riferimenti. Pasalic è bravo a mettersi tra le linee, viene a legare il gioco, sa attaccare la profondità. E' un attaccante aggiunto. Bisogna trovare gli automatismi giusti, mi auguro che la squadra faccia ciò che ha in mente di fare".