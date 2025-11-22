Giuliani: "Non ce l'ho con Conte, ma da luglio a Napoli non si vede più calcio"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra", è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista e direttore di La Ragione: "Viviamo in questa sorta di stasi, non si sa come scenderà il Napoli in campo, non viene fuori niente. Il problema non è solo del Napoli, ma del calcio in generale. In queste ultime 2 settimane abbiamo assistito ad una distanza dolorosissima tra lo sport che ha coinvolto gli italiani e quindi il Tennis e Sinner, ad un livello tecnico spaventoso e il nostro sport, quello con cui siamo cresciuti. Vedere la Nazionale ridotta in questo stato è triste.

Ci sono allenatori che esplodono come Conte, esplodono, fanno il cinema e poi spariscono, vanno in vacanza. Ma vorrei dire a questi signori che il calcio va avanti e i nostri figli rischiano di guardare altre discipline. Non ce l'ho con Conte che ci ha regalato uno scudetto, ma questo non lo autorizza a considerare Napoli in questo modo, Napoli non deve stare lì ad aspettarlo. Dallo scorso mese di luglio a Napoli non si vede più calcio, neanche una partita merita di essere ricordata e vorrei ricordare a Conte che non siamo nati ieri e forse è il caso di cominciare a giocare a pallone per affezionare di nuovo i tifosi alla squadra. Non voglio ipotizzare cosa si sono detti nelle segrete stanze, stiamo diventando ridicoli".