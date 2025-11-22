Milinkovic-Savic a Dazn: "Ritrovata energia che ci è mancata a Bologna, ci siamo!"

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, prima del match contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di DAZN: "Oggi dobbiamo essere quel Napoli che dimostra di essere una grande squadra, dobbiamo rialzarci subito dopo la sconfitta di Bologna".

Conte dopo Bologna ha detto che vi è mancata energia. "Penso che abbiamo ritrovato l'energia che ci è mancata a Bologna, su questo direi che ci siamo".