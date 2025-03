Atalanta, de Roon non si arrende: "Si può sempre sognare lo scudetto"

vedi letture

Marteen de Roon, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il ko per 2-0 contro l'Inter: "C'è un po' di delusione. Il primo tempo è stato equilibrato, loro hanno avuto una grande occasione, ma anche noi abbiamo fatto il nostro, mettendo tanta intensità, provando a pressare. Loro sono bravi, soprattutto con quei due davanti, con gli uno-due. Siamo stati in partita pure dopo lo 0-1, ma ci sono degli episodi su palla inattiva che paghiamo sempre contro l'Inter e anche questa volta... È difficile quando vanno in vantaggio rimontarli perché si chiudono e in ripartenza con Lautaro e Thuram sono micidiali. Poi ci sono gli esterni e i centrocampisti che arrivano...".

L'espulsione di Ederson vi ha un po' tagliato le gambe? La sensazione è stata che dopo quella le difficoltà sono aumentate.

"È un peccato, c'erano ancora 20' da giocare. Sul 2-0 abbiamo dovuto cercare di non prendere il terzo".

È difficile sognare lo Scudetto a -6 o ci pensate ancora?

"Sognare possiamo farlo sempre, ma l'Inter adesso ha messo un bel vantaggio. Dobbiamo vedere le prossime partite... Sono molto difficili, abbiamo sfide contro squadre che sono appena sotto di noi, bisogna guardare più alle nostre. Ora riposiamo per poi ripartire al massimo".