Atalanta, Gasperini ammette: "La vittoria col Napoli è stata decisiva per la Champions"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha svelato la partita decisiva per la lotta alla Champions: "Tra Europa League e Champions sono sempre ballati pochi punti. Roma, Milan, Fiorentina, per tante settimane siamo stati lì. La vittoria con il Napoli è stata decisiva, perché avevamo pareggiato con l'Empoli una partita incredibile. Quella ci ha dato nuovamente l'idea di poter arrivare in Champions. Il vantaggio era di un punto o due. Ora abbiamo la garanzia di essere in Europa League, fino a domenica scorsa non c'era nemmeno quello. Volevamo stare dentro a qualcosa".