Atalanta, Gasperini: "Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Non mi mancano i trofei, fatti tanti record"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Sassuolo, ha parlato anche del trofeo non vinto in nerazzurro che potrebbe mancargli: "L'Atalanta in questi anni ha polverizzato quasi tutti i record. L'Atalanta non ha 20-30 Scudetti, forse non è riuscita a vincere la Coppa Italia considerate le due finali raggiunte. Io spero che in futuro l'Atalanta possa fare ancora meglio, ma queste sono vittorie di una squadra che ha fatto quanto di meglio non era riuscita a far prima.