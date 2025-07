Da Milano sull'affare Milinkovic-Savic: "Il Torino vuole i soldi della clausola"

Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’

Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: "Sarà sempre più un orange-Napoli. Ormai è fatta sia per Lang che per Beukema. Per quest’ultimo si chiuderà circa 30 milioni di euro, entrambi ci saranno a Dimaro. Ndoye, invece, c’è più da fare: il Napoli vuole inserire il Bologna, mentre il Bologna nì. Zanoli piace al Bologna che, però, non valuta l’esterno 10 milioni. Zanoli può andare al Bologna. Quest’ultimo chiede 45 per Ndoye, mentre il Napoli è salito a 30 più Zanoli. Ma la strada sta diventando in discesa, ma c’è ancora bisogno di compiere qualche chilometro.

Insigne? Si sta proponendo, ma non ha ipotesi calde. Bernardeschi, invece, vuole due anni, mentre il Bologna vorrebbe fare un annuale con opzione. Il Bologna sta valutando vari nomi per sostituire Beukema. Ngonge legato a Milinkovic-Savic? Sono operazioni collegate tra di loro, ma il Toro vuole i soldi della clausola. Ngonge, che vuole tornare a lavorare con il suo maestro Baroni, è molto vicino ai granata: andrà lì in prestito oneroso di 1 milione di un euro con diritto di riscatto che oscilla dai 7 ai 9 milioni. Ngonge vorrebbe restare in Italia, anche perché ha trovato l’amore a Napoli. Per Folorunsho, che andrà via, sarà un mercato lungo”.