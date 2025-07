Sacchi: "De Bruyne un campione, se voleva svernare mica andava a farsi allenare da Conte"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato il mercato del Napoli partendo ovviamente dall'acquisto di Kevin De Bruyne che ha generato entusiasmo nell'ambiente dopo la conquista del quarto scudetto: "L'acquisto più importante del Napoli è quel ragazzo che siede in panchina: Antonio Conte. Averlo confermato è uno straordinario successo e una garanzia per il futuro. È il miglior allenatore della nostra Serie A e uno dei migliori a livello mondiale".

Il Napoli è davanti a tutti per la lotta scudetto?

"Al momento, sì. Manca tanto tempo alla fine del mercato e tutto può accadere, ma mi pare che il Napoli stia facendo le cose con raziocinio, con metodo e con lungimiranza".

Quali acquisti la convincono?

"Innanzitutto l’ingaggio di De Bruyne. Questo è un campione che ha giocato in una delle squadre più forti del mondo, il Manchester City, ha la mentalità vincente e, da quello che so, vuole vivere l’esperienza in Italia con entusiasmo e ambizione. Non è venuto qui a svernare. E poi, lasciatemelo dire, se vuoi svernare in santa pace, non vai mica in una squadra allenata da Conte... Antonio è un martello, ti sta addosso per 24 ore al giorno, non ti consente un momento di tregua".