Atalanta in difficoltà, Gasperini: "Lo scorso anno siamo finiti sopra al Napoli, ora è diverso..."

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la stagione dei suoi: "Abbiamo avuto un ottimo momento in partenza di stagione, adesso facciamo fatica, ma giochiamo tanto. È un campionato difficile per tutti. I numeri sono quelli, magari si guardano diversamente, ma secondo me non sono negativi. Poi questa è un'altra stagione, lo scorso anno siamo finiti davanti a Napoli, Roma e Milan, adesso è cambiato. Dobbiamo avere un principio: dobbiamo scendere in campo per vincere giocando a calcio e correndo il più possibile. Dobbiamo risolvere sul campo: quando c'è la disponibilità e la voglia di fare non ci sono problemi. La nostra mentalità e il nostro atteggiamento rimane quello".