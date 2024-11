Atalanta, Lookman a Dazn: "Fieri di prestazione e risultato! E bravo De Ketelaere..."

Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 sul Napoli: "Grande prestazione della squadra e di De Ketelaere, non era facile ma siamo fieri di questo risultato. Abbiamo giocato molto bene contro la prima in classifica. Pallone d'Oro? Non mi interessano i premi individuali, devo continuare a lavorare per aiutare la squadra a raggiungere i risultati".