Atalanta, Malinovskyi: "Vincere a Napoli è molto dura, ma ce l'abbiamo fatta"

Il centrocampista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi si è pronunciato ai microfoni del canale ufficiale della società dopo il successo in quel di Napoli: "Siamo contenti per questo risultato, sono tre punti molto importanti. Abbiamo giocato bene. In qualche situazione abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo giocato 90 minuti e in questi 90 minuti abbiamo vinto. Grazie ai tifosi che sono stati con noi, questa vittoria è per Bergamo. Siamo contenti".

Classifica sempre più corta ma non si parla di Scudetto. "E' giusto. Per noi è importante giocare ogni partita. Fra quattro giorni ci sarà il Villarreal, squadra forte. La classifica è corta e per tutti il campionato è più interessante. Ora pensiamo solo alla prossima. Vincere qui è molto difficile ma lo abbiamo fatto ed è molto importante".

Ora c'è il Villarreal. "Giochiamo in casa per un risultato. Dobbiamo vincere questa partita. Andremo forte come sempre. Ora dobbiamo recuperare bene ma è importante è avere questa mentalità, questa forza e far bene tecnicamente. Se facciamo tutto questo possiamo vincere".