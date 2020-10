AUDIO - Aronica: "Juve-Napoli? Rigiocheranno la partita e penalizzeranno gli azzurri"

Salvatore Aronica, doppio ex di Juventus e Napoli, ha parlato a Radio Bianconera nel corso di ‘Up&Down’: “Come andrà a finire la questione Juve-Napoli? Gli organi competenti stanno maturando una decisione, credo che si vada verso la ripetizione della partita visto che è subentrata la Asl. Forse il Napoli prenderà un punto di penalizzazione. Il fatto che il Giudice Sportivo non si sia ancora pronunciato fa pensare al fatto che le idee non sono chiarissime. I positivi stanno aumentando in tutte le categorie, credo che le varie leghe stiano riflettendo su quello che c’è da fare. Purtroppo si fa fatica a preparare le partite in questo modo. Se i protocolli sono uguali per tutti, comunque, bisognava giocare anche Juventus-Napoli visto che il Genoa era andato a Napoli regolarmente nonostante i positivi”.