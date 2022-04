AUDIO - Carboni su Ancelotti: "A Napoli ha faticato perché è abituato a giocare per tutti i trofei"

Amedeo Carboni, storico ex difensore di Roma e Valencia, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio.

Amedeo Carboni, storico ex difensore di Roma e Valencia, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, cominciando però dal punto sulla Liga: “Anche in campionato, come in Champions, il Real Madrid sembra possa accusare alcuni momenti bui ma poi si rialza sempre. Con tutte le squadre soffre, ma alla fine riesce sempre a tirar fuori il risultato. Ha dei giocatori fenomenali ma la loro forza è la mentalità e l’abitudine a giocare partite di spessore”.

Gran merito per questa mentalità va dato anche ad Ancelotti, che nelle ultime esperienze (Napoli ed Everton) aveva faticato.

“Certo, l’allenatore in questo è fondamentale. Anche lui è abituato a giocare ogni anno per tutti i trofei. Quando questi tecnici vanno in realtà diverse, come Napoli ed Everton o come ha fatto Mourinho con la Roma, non è facile per loro allinearsi ad altri obiettivi”.