AUDIO - De Luca: "Vi spiego perché il Napoli trarrà beneficio dall'uscita dalla Coppa Italia"

A parlare di Coppa Italia e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Massimo De Luca.

Mourinho ha detto che non ha una rosa per tutti questi impegni: "Era una partita da non sbagliare, col Napoli uscito e le prospettive di un tabellone non proibitivo avevi la chance di vincere un trofeo. Lo hai affrontato con un turnover troppo massiccio. E' logico che scenda di livello con i cambi, ma è inaccettabile. Mourinho ha certamente sottovalutato la carica della Cremonese, ha pensato che con quei rincalzi si potesse battere la Cremonese. Gli errori sono stati fatti, le occasioni per riaprirla prima poi ne ha avute. Sul banco degli imputati ci vanno tutti. La rosa non ha grosse alternative ma mi chiedo perché è stato comprato Solbakken se è sempre in panchina...".

Cosa si aspetta Mourinho dalla rosa e dal calcio italiano?

"Visto il problema che c'è di una rosa non all'altezza, non della Cremonese ma per obiettivi più importanti, mi chiedo: il caso Zaniolo non poteva essere gestito meglio? Si sa che la Roma ha bisogno di rinforzi per certe ambizioni. Uno Zaniolo rinforzato o venduto poteva far comodo per questo. Lui si è comportato male, un professionista non può chiamarsi fuori, ma anche la società non ha aiutato con i suoi comportamenti. Lo stesso errore è stato fatto con Karsdorp. E sul banco degli imputati c'è anche Mourinho. Ha sempre avuto un'alta concezione di se stesso, che sia un punto di forza è vero ma le sue colpe ce l'ha e farebbe bene ad ammetterle".

Mourinho è voluto uscire dalla Coppa Italia?

"Il Napoli trarrà beneficio dall'uscire dalla coppa, perché sa che può vincere il campionato. Potrà gestire meglio anche le partite di Champions addirittura, perché Spalletti ha dei signori rincalzi. La Roma no, non ci credo. Giocando bene 2-3 partite potevi vincere un trofeo. Ha dimostrato con tutti gli effettivi di poter competere ad alto livello. E' un errore gravissimo essere usciti dalla Coppa Italia".