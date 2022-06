AUDIO - De Paola: "Koulibaly migliorerebbe di molto la Juve"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell’editoriale di TWM Radio. Di seguito il podcast completo e un estratto del suo intervento:





Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell’editoriale di TWM Radio. Di seguito il podcast completo e un estratto del suo intervento:

I tifosi del Milan pensavano di vivere un’estate diversa, tra lo scudetto e l’arrivo dei nuovi proprietari…

“È vero, mi sembra in grave ritardo il Milan. È abbastanza preoccupante. Molte pedine sono saltate, da Sanches a Batman, oltre al ritardo di Maldini e Massara”.

De Ligt può andare via? Ci sono tante voci a riguardo…

“Anche se ci sono tanti manager che ci stanno lavorando, mi sembra un’ipotesi molto distante della realtà. Non la vedo praticabile la partenza di De Ligt, che non ha più lo stesso mercato di due anni fa. La Juventus in caso vorrebbe solo cash per ristrutturare la difesa, con nomi come Koulibaly, che migliorerebbe molto la squadra”.

Zaniolo alla Juve? Che operazione può essere?

“Penso possa essere una risorsa per il futuro. Fisicamente e tatticamente Zaniolo è il giocatore che piace ad Allegri”.